Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Dev projede sona gelindi

2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.