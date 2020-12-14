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  3. 14 Aralık 2020 16:37

Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Dev projede sona gelindi

Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Dev projede sona gelindi
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2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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