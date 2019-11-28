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  3. 28 Kasım 2019 12:27

Ankara-Sivas YHT hattı açılıyor ! Bakan tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşlerine başlanacağını belirterek ''2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz'' dedi.

Ankara-Sivas YHT hattı açılıyor ! Bakan tarih verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor” dedi. Bakan Turhan, “Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını da bildirdi

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yht , ankara-sivas
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