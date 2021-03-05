Ankara'da ekmek zammı iptal edildi

Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti. Valilik'ten yapılan açıklamada, ''Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO'nun tarifesi iptal edilmiştir'' denildi.

Başkent'te ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zam valilikten döndü.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından valiliğe gönderilen yeni fiyat tarifesine, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda itiraz edildiği bildirildi.

Komisyonda yapılan değerlendirmede ATO'nun gönderdiği fiyat tarifesinin iptal edildiği ve ticaret mahkemesinde itiraz davası açıldığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası’nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi’nde itiraz davası açılmıştır."

YÜZDE 16 ZAM YAPILMIŞTI

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını bildirmişti. Alnıaçık, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi" şeklinde konuşmuştu.