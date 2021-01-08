Ankara'da Erdoğan'a protesto: 'Ne dediyse yaptık, yumurta bile alamıyorum!'

Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları nedeniyle mağdur olan çiftçiler dördüncü defa Ankara’da eylem yaptı, ancak yine istedikleri sonucu alamadılar. Ankara’ya gelebilmek için tarım makinasını satarak yol parası yaptığını söyleyen çiftçi İbrahim Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: “Çalışın’ dedi. Çalıştık. ‘3 çocuk yapın’ dedi, yaptık. Cumhurbaşkanı ‘Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın’ dedi. Ektik… Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim”

Çiftçiler, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak yeniden seslerini duyurmaya çalıştı. Eyleme Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de katıldı. Çiftçiler polisin yoğun güvenlik önlemi altında konuşabildiler.

BAKAN YARDIMCISI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAMA YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Açıklama sonrasında çiftçilerden dört kişilik bir grup Tarım Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmeye gitti. Görüşmenin ardından açıklama yapan çiftçi Ömer Sarı, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştük. Konuyla ilgili birkaç gün içerisinde bir açıklama yapacaklarını söylediler" dedi. Çiftçiler görüşmenin ardından evlerine dönerken, beklenen açıklamanın yapılmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Başkent Ankara’ya gelen çiftçiler ANKA Haber Ajansı’na duygularını şu şekilde aktardılar:

“BİR HOLDİNG KADAR DEĞERİMİZ YOK MU?”

Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım: Biz çiftçiler hayal kırıklığına uğradık. Torba kanununda çiftçi borçları yer almadı. Bir holding kadar bizim değerimiz yok mu? Borçlarımız neden taksitlendirilmedi. Mazot, gübre, ilaç çok pahalı. Biz mazotun litresini neden 7 liradan alıyoruz. Bizim suçumuz ne? Bankalara yüksek faiz ödemekten canımız çıktı. Bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

ZMO Başkan’ı Baki Remzi Suiçmez: Yüksek girdi maliyetleri ve borçla üretmek zorunda kalan çiftçilerimiz bugün arık tıkandı. İlgili tüm kesimlerce çiftçilerin sesinin duyulması gerekiyor. İyi ki çiftçilerimiz var sonuna kadar onların yanındayız.

“ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN ‘ADALET’ İSTEMEYE GELDİK”

Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya: Ben Tayyip’çiyim. Tayyip ‘çalışın’ dedi. Çalıştık. Tayyip ‘3 çocuk yapın’ dedi. Yaptık. Cumhurbaşkanı ‘Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın’ dedi. Ektik. Don vurdu mahsul para etmedi. Yüzde 41’lik faiz düzeni nereye kadar gidecek. Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda değilim. Buraya gelecek yol param yoktu. Tarım aracımın bir tanesini hurdacıya sattım, o parayla buraya geldim. Sağıma dönüyorum tarım kredi, soluma dönüyorum yüksek faiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden biz ‘adalet’ istemeye geldik. Bu kadar zor mu? Eşime diyorum ki bu borçları kapatalım. Sonra boşanalım senin alacağın dul parasıyla geçinelim. Ekmeyelim biçmeyelim.

“ÇİFTÇİLER GÜZEL BİR GELECEK İSTİYOR”

Dedesiyle birlikte Tarım Bakanlığı önünde çiftçilerin yaşadığı sorunları dile getiren 10 yaşındaki minik Ezgi ise, “Bugün geleceği kurtarmak için ben buradayım. Çiftçilerin o kadar borcu var ki ödeyemiyor. İstedikleri şeyi yapamıyorlar. Çiftçiler güzel bir gelecek istiyor ve hava olaylarından doludan dolayı ekinler mahvoldu.”

“HAYVANLARIM BAKIMSIZLIKTAN TELEF OLDU”

Denizli çiftçi Mehmet Ali Görel: Tarım Kredi Kooperatifi’nin bize uyguladığı yüksek faizin düşürülmesi ama buradaki polisler bizi hala sağa sola göndermeye çalışıyorlar. 700 bin lira borç faiziyle 2 milyon var. Bütün her şeyimi aracımı, tarlamı bağladılar. Kızıma da kefilim, ineklerimizi sattık ve birçok hayvanım bakımsızlıktan telef oldu.