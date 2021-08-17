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Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak.

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

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Etiketler ankara servis ücretleri okul servisi ücretleri
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