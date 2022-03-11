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Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı: İşte yeni fiyatlar

Sürekli artan yakıt masrafı nedeniyle toplu ulaşımda sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ankara'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İşte yeni fiyatlar...

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili ortak açıklama gelmiş, toplu ulaşıma zam yapılacağı belirtilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Başkent Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi.

 UKOME GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR
UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

 YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı. 

Etiketler ankara ulaşım zam
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