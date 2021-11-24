Anlaşmalar imzalandı: BAE'den Türkiye'ye yatırım kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan - BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki görüşme sonrası yatırım anlaşmaları imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, tören kıtasını, 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, daha sonra heyetlerindeki bakanları tanıtıp, Türk ve BAE bayraklarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama töreni sırasında Türk heyetinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yer aldı.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle bugün gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşmanın imzalandı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı.

ÇAVUŞOĞLU ARALIK AYINDA BAE'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirerek resmi temalaslarda bulunacak.