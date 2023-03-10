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Antalya'da toplu ulaşıma zam!

Antalya'da toplu ulaşıma zam!
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Antalya'da toplu taşıma ücretlerinde 15 Mart'tan itibaren zam uygulanmaya başlanacak.

15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, şehir içi toplu taşımada tam bilet 9 lira 60 kuruş, emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 lira 40 kuruş, öğrenci 4 lira, aktarma ücreti ise 3 lira olarak belirlendi.

Taksimetre açılış ücreti 10 lira oldu
Ayrıca taksimetre tarifelerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre taksimetre açılış ücreti 10 lira, kilometre ücreti 14 lira, metre birim ücreti 1 lira 40 kuruş, saat ücreti 54 lira, kısa mesafe ücreti de 40 lira oldu.

Etiketler antalya zam ulaşım toplu ulaşım
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