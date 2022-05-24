  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Antalya'ya turist yağıyor! 2 milyonu aştı

Antalya'ya turist yağıyor! 2 milyonu aştı

Antalya'ya turist yağıyor! 2 milyonu aştı

Antalya'ya 23 Mayıs itibariyle hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948'e ulaştı.

Antalya'da 2022 yılı turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-23 Mayıs dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022'nin 1 Ocak- 23 Mayıs döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı 643 bin 68 kişi olarak kaydedilmişti. Mayıs ayının ilk 23 gününde ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 314 oranında artışla 813 bin 753 turist geldi. 

DHA

Etiketler antalya turist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karıştı
Genç kadını günlerce eve kapatıp taciz etti
Bu gıdaları evinize sokmayın! Canan Karatay yasaklı yiyecekler listesini açıkladı
Maymun çiçeği hastalığında en riskli grup açıklandı! ''Körlüğe neden olabilir''
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Millet İttifakı farkı iyice açtı
Türkiye'de bir ilk: Trafikte ''Kara Liste'' dönemi başladı
Türkiye bugün bir acı rakor daha kırdı!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ yanıtı: ''En büyük destekçilerindendin''
İslam Memiş altının nereye kadar yükseleceğini açıkladı
Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı