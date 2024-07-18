Anzer balına dev zam... Fiyatı 4000 TL'ye yükseldi

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nın bu yılki satış fiyatına zam geldi. 1 kilogramlık Anzer Balı 1500 TL artış ile 4 bin TL'ye yükseldi.

Anzer Yaylası'nda yetişen eşsiz çiçek florasıyla ünlü olan Anzer Balı'nın kilogram satış fiyatı bu yıl 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.



Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Sağıma daha var. Buranın bir bal akış dönemi var. Şu an için umutluyuz ama biraz havalar bozdu. O nedenle biraz bir gerileme oldu. Ağustos'un 1'i ile 20'si arasına kadar bal üretimi devam edecek. İnşallah yeni sezonda iyi bir bal olacağını düşünüyoruz” dedi.

ÖNCE COĞRAFİ İŞARET SONRA SATIŞ

“Sağım yapıldıktan sonra bizler kooperatif olarak üreticilerimizden balları alarak Rize'deki dolum tesislerinde saklamaya alıyoruz. Ondan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden arkadaşlar gelerek numune alıyor. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderiliyor. Ballar uygun olduğu gösterildikten sonra coğrafi işaretli olarak dolumlar yapılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor” bilgisini paylaşan Deniz şunları kaydetti:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİÇEK KAYBI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

“Anzer Balının flora incelemesi 1977-1978 tarihlerinde yapılmıştır. Bazı iklim değişikleri sebebiyle Anzer Yaylasındaki florada değişiklik olup olmadığına dair araştırma yapılıyor. Aslı Özkırım hocamız Anzer Yaylasına gelerek bazı kovanlara gelerek mühürleme yaptı. Yeni dönemde Anzer Yaylası’nda çiçek kaybı veya artışı var mı diye çalışma yapılıyor. Bu da tüketici için önemli. Hem Anzer Yaylasında ayırt edici özelliklerin belirlenmesi ve tüketiciye de orijinal balın ulaştırılması için böyle bir çalışma yapılmaktadır.”

ANZER BALINA DA ZAM GELDİ

Anzer Balı'nın yeni sezonda fiyatının arttığını belirten Deniz, “Anzer Balı'nın yeni dönemde 1 kilogramlık fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kiloluk Anzer Balı'nın fiyatı da 2 bin TL olarak belirlendi. 250 gramlığı ise 1 bin TL olarak belirlenmiştir. Yakın zamanda güncelleme yapılacaktır. Tüketicilerimize buradan tekrardan duyuruyoruz. Coğrafi işaretli Anzer Balı ibareli hakiki Anzer Balı'nı, kooperatiflerden güvenle temin edebilirler” şeklinde konuştu.