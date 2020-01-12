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  3. 12 Ocak 2020 11:30

AOÇ arazisine yapılan bina mahkemelik oldu

AK Parti döneminde Atatürk Orman Çiftliği'nde bir inşaat firmasına konteyner depolama yeri olarak kiralanan alana büro ve örnek daire yapıldığı ortaya çıktı.

AOÇ arazisine yapılan bina mahkemelik oldu
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Sayıştay'ın TBMM'ye sunulan raporuna göre, AOÇ Söğütözü fidanlığında bulunan 33 dekar arazi, 2015'te 8 yıl süreyle AK Parti yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) kiralandı. Protokolde yer alan, ‘kiracının, kiralanan alanı alt kiracıya verebileceği' hükmü çerçevesinde ABB de burayı bir inşaat firmasına konteyner depolama yeri olarak kiraladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AOÇ de “İş bittikten sonra ağaçlandırıp teslim etmek şartıyla” kiralamaya olur verdi. Ancak firma bu alana büro ve örnek daire yaptı. Belediye sözleşmeye aykırılığa rağmen müdahale etmedi. AOÇ de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski yönetimi aleyhine dava açtı. Konuyla ilgili TBMM'ye sunulan raporda ise şöyle denildi:

“Adı geçen alana alt kiracı tarafından büro ve örnek daire yapıldığı tespit edilmiş olup bu konu sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. ABB'ye bu aykırılıkların giderilmesi için yazılan yazılara rağmen yapıların kaldırılmadığı görülmüş ve ABB'ye 08.02.2018 tarihinde akdin feshi ve tahliye davası açılmıştır.”

Sözcü

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