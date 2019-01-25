SON DAKİKA
ERDOĞAN, ERZURUM ADAYLARINI TANITIYOR - CANLI YAYIN
Erdoğan, Erzurum adaylarını tanıtıyor - Canlı yayın
Erdoğan, Erzurum adaylarını tanıtıyor - Canlı yayın
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
İflas eden Pamukkale Turizm'den ilk açıklama
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
Dolar ve Euro eridi ! Piyasalarda bayram havası
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
ABD'den Türkiye için iyi haber: Yaptırımlar azaldı !
Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu
İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu
Meteoroloji'den ''sıcak'' haber ! Havalar 6 derece birden ısınacak
Meteoroloji'den ''sıcak'' haber ! Havalar 6 derece birden ısınacak
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 25 Ocak 2019 14:22

Araç kiralama devi konkordato ilan etti

Uluslararası günlük araç kiralama devi Alman Sixt markasının Türkiye temsilcisi Artı Seyahat AŞ İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Firmanın filosunda 1400 araç buluyor.

Araç kiralama devi konkordato ilan etti
A+ A-

Havalimanları ve şehir merkezlerinde günlük araç kiralama hizmeti veren Sixt Türkiye'de (Artı Seyahat Acentesi Tekst. San. Ve Ticaret AŞ)  İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvuruusnu değerlendiren mahkeme geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme S.M.M.M. Mustafa Yaran’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

110 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Almanya'da 1912'de kurulan Sixt, dünya genelinde 110 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de araç kiralama sektörüne 1990'lı yılların sonunda giren Sixt, 2008'den bu yana da Artı AŞ tarafından temsil ediliyor. Fehmi Sertdemir ve İbrahim Hakan Özyılmaz'ın kurduğu Artı AŞ'ye, üç yıl önce, Has Otomotiv'in de bağlı olduğu Has Global Yatırım Holding AŞ ortak olmuştu.

sixt rent a car
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM