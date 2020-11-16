Araç muayene ücretleri kredi kartıyla ödenebilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ’Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, Dijital Türkiye Platformu’nun her geçen gün gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini bildirdi. Oktay, temmuz ayında yayımlanan 2020 yılı BM e-Devlet gelişmişlik endeksinde Türkiye’nin, Çevrim İçi Hizmet Endeksinde 193 ülke arasında 27’nci sıradan 22’nci sıraya, e-Katılım Endeksinde ise 37’nci sıradan 23’üncü sıraya yükseldiğini belirterek, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayımız bugün 51 milyonu aşmış durumdadır. Portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265’e yükselmiştir. Kullanıcı sayısı ve hizmet sayısındaki artış, salgının da etkisiyle, portala giriş sayısına da yansımış; 2020 yılında bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon daha artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla bu sayının 2 milyara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

’ARAÇLARIM’ UYGULAMASINA YÖNELİK 2’NCİ FAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Oktay, taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan ’Araçlarım’ ekranının hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldığını, 379 bin ödeme işleminin bu ekrandan gerçekleştiğini belirtti. Oktay, "Beğeni toplayan ’Araçlarım’ uygulamasına yönelik 2’nci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir. ’Araçlarım’ ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl ’Çalışma Hayatım’ ve ’İkametgahım’ hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" diye konuştu.

’TEBRİK EDİYORUM’

23 ilde Dijital Türkiye Portalından sunulan su abonelik işlemlerinin 2020 yılı sonuna kadar 30 büyükşehir belediyesi için sunulur hale geleceğini belirten Oktay, şunları söyledi:

"Dijital Türkiye yolculuğunda son derece önemli gördüğümüz diğer bir konu da kamu kurumlarının elindeki verilerden daha fazla değer oluşturulmasıdır. Coğrafi bilgi sistemleri ile toprağımızın, sanayi alanlarının, yol ve konut bilgilerinin Dijital Türkiye Platformu’na entegre edilme çalışmaları veriyi değere dönüştürme vizyonumuzun güzel bir örneğidir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği ile yürütülen Türk Beyin Projesi de yine diğer önemli bir örneği oluşturmaktadır. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak beyin anomalisi tespitine yönelik karar destek sistemi geliştiren mühendisinden hekimine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gazi Üniversitesi Hastanesi Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemine de entegre edilen sistemin kamu- üniversite- özel sektör eşgüdümü yönünden tüm kurumlarımıza model olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Oktay ayrıca, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve sonucunda oluşan Dijital Türkiye Portalı’nın başlı başına bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın takip ve destekleri için teşekkür etti.