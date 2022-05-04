Araç sahipleri dikkat! 1 lira indirim geliyor
LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Halk TV'nin sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI
İSTANBUL
Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.75 TL
ANKARA
Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.97 TL
İZMİR
Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.69 TL
TRABZON
Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 12.1 TL
GEÇEN SENE BUGÜN NE KADARDI?
Döviz kurundaki artış ve artan vergiler sebebiyle akaryakıta son bir yılda sayısız defa zam geldi.
Geçen sene bugün LPG yakıt lire fiyatı Türkiye ortalaması: 6.99 TL idi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol