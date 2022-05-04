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  3. Araç sahipleri dikkat! 1 lira indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! 1 lira indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! 1 lira indirim geliyor

LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Halk TV'nin sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.

GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI
İSTANBUL

Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.75 TL

ANKARA

Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.97 TL

İZMİR

Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 11.69 TL

TRABZON

Ortalama LPG yakıt litre fiyatı 12.1 TL

GEÇEN SENE BUGÜN NE KADARDI?
Döviz kurundaki artış ve artan vergiler sebebiyle akaryakıta son bir yılda sayısız defa zam geldi.

Geçen sene bugün LPG yakıt lire fiyatı Türkiye ortalaması: 6.99 TL idi.

Etiketler lpgye indirim otogaza indirim
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