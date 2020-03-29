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  3. 29 Mart 2020 13:39

Araç sahipleri dikkat ! 1 Nisan'da sona eriyor

Ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 1 Nisan itibariyle sona erecek.

Araç sahipleri dikkat ! 1 Nisan'da sona eriyor
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Tebliğe göre, Türkiye’de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.

Malatya’da otomobil lastik satıcısı Mahmut Özdoğan, kış lastiğinin önemine temas ederek, araçlarda kış lastiği kullanmanın avantajlarını dile getirip, “Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlanır. Islak yollar üzerinde daha kısa fren mesafeleri sağlar. Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar” dedi.

İHA

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kış lastiği uygulaması
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