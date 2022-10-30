Araç sahipleri dikkat: Benzine büyük zam!

Dolar kuru ve Brent petroldeki yükseliş benzin fiyatlarına etki etmeye devam ediyor.

Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Motorine gelen peş peşe zamların ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı. Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

'BENZİNE ZAM GELİYOR'

Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göreyse benzine yine zam geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.