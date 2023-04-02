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Araç sahipleri dikkat: LPG'ye rekor indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: LPG'ye rekor indirim geliyor
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Benzin ve motorin fiyatlarında sürekli olarak yaşanan zam ve indirim beklentileri üzerine LPG içinde indirim iddiası kulislere bomba gibi düştü.

Dolar kurundaki hareketliliğin ve brent petrol fiyatlarının da etkisiyle fiyatları değişen LPG'de yeni indirim yapılması bekleniyor. İndirim bu gece yarısından tarihinden itibaren geçerli olacak.

LPG fiyatlarına perşembe günü 28 kuruşluk indirim yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre 3 Nisan 2023 itibarıyla LPG fiyatlarında bir kez daha indirime gidiliyor.

LPG'de bu gece yarısı gelmesi beklenen indirimin tutarı 2.04 TL. Böylelikle LPG fiyatlarının 8-9 TL bandına düşmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,75 TL
Motorin fiyatı: 20,84 TL
LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,73 TL
Motorin fiyatı: 20,92 TL
LPG fiyatı: 11,88 TL

Etiketler lpg indirim lpg de indirim akaryakıt
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