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  3. 05 Eylül 2020 17:54

Araç sahipleri müjde: Motorine büyük indirim geliyor!

Akaryakıt sektöründeki yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 21 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri müjde: Motorine büyük indirim geliyor!
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Döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir döneme girildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde indirim yapılması beklendiği bildirildi.

Pazartesi gecesi gerçekleşmesi beklenen 21 kuruşluk indirim sonrası İstanbul’daki motorin fiyatlarının 6,10 TL’den 5,89 TL’ye düşmesi bekleniyor.

Ankara’da ise 6,15 TL olan motorinin litre fiyatının 5,94 TL’den satılması bekleniyor. İzmir’de de motorin fiyatının 6,18’den 5,97’ye inmesi bekleniyor.

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