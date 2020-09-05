Araç sahipleri müjde: Motorine büyük indirim geliyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir döneme girildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde indirim yapılması beklendiği bildirildi.

Pazartesi gecesi gerçekleşmesi beklenen 21 kuruşluk indirim sonrası İstanbul’daki motorin fiyatlarının 6,10 TL’den 5,89 TL’ye düşmesi bekleniyor.

Ankara’da ise 6,15 TL olan motorinin litre fiyatının 5,94 TL’den satılması bekleniyor. İzmir’de de motorin fiyatının 6,18’den 5,97’ye inmesi bekleniyor.