Araç sahiplerine kötü haber! LPG'ye büyük zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Zamla birlikte İstanbul'da ortalama 4,47'den satılan otogazın litresi 4,86'ya çıkacak. Otogazın litresi Ankara'da 4,52'den 4,91'e, İzmir'de 4,36'dan 4,75'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.