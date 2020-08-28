Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim

Benzinde indirim.... Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor. Hafta ortasında 21 kuruş zam gerçekleşmişti.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) August 28, 2020
29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 15 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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