Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim
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  3. 28 Ağustos 2020 17:20

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim
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Benzinde indirim.... Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor. Hafta ortasında 21 kuruş zam gerçekleşmişti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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