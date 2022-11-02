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Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve motorine zam yolda

Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve motorine zam yolda
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Brent petrol fiyatı yeniden 95 dolar seviyesini aştı. Petroldeki yükseliş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar bir aşağı bir yukarı giden akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda güne yükselişe başladı. Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde işlem görüyor. 

AKARYAKITA ZAM BEKLENTİSİ

Petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Sektör yetkilileri henüz fiyat değişikliğiyle ilgili açıklama yapmadı. 

Benzinin litre fiyatına en son 1 Kasım'da zam yapılmıştı. 71 kuruş zamlanan benzinin fiyatı İstanbul'da 21,37 liraya yükselmişti. Motorin ise 26,33 liradan satılıyor. 

Etiketler benzin motorin zam fiyat petrol fiyatı
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