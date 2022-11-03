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Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve otogaza zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber! Benzin ve otogaza zam geliyor
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Brent petrol fiyatı yeniden 95 dolar seviyesini aştı. Petroldeki yükseliş nedeniyle benzin ve otogaza bu gece zam yapılacak.

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar bir aşağı bir yukarı giden akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Brent petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda yükselişe geçti. Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde işlem görüyor. 

BENZİN VE LPG'YE ZAM GELİYOR

Petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Benzine bu gece yarısından itibaren 1.31 lira zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat artışı beklenmezken, LPG otogaza da 49 kuruş zam yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatına en son 1 Kasım'da zam yapılmıştı. 71 kuruş zamlanan benzinin fiyatı İstanbul'da 21,37 liraya yükselmişti. Motorin ise 26,33 liradan satılıyor. 

 

Etiketler benzin motorin zam fiyat petrol fiyatı
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