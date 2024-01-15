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Aracı olanlar dikkat! MTV taksit ödemesined son gün 31 Ocak

Aracı olanlar dikkat! MTV taksit ödemesined son gün 31 Ocak
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2024 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlarken faiz ödememek için 31 Ocak son gün.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı. Yani Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

 İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

Etiketler taksit mtv ödeme
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