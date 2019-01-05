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  3. 05 Ocak 2019 15:00

Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...

Ticaret Bakanlığı, yetkili servisler konusunda araç sahiplerini uyardı.

Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
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Ticaret Bakanlığı'nca, yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapıldığı ve yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Bakanlık, satış sonrası hizmetler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son zamanlarda Bakanlığa yapılan bazı başvurularda  tüketicilerin, yetkili olmadığı halde telefonda kendini yetkili servis gibi  tanıtan, internet sitelerinde, broşürlerde ya da diğer reklam platformlarında  yetkili servis olduğu izlenimi uyandıran, servis hizmeti verdiği markaların  amblemlerine, logolarına veya ticari unvanlarına yer veren bazı yetkisiz  firmalardan hizmet aldığı ve bu nedenle ciddi mağduriyetler yaşadıkları  belirtildi.

Söz konusu başvurular incelendiğinde, çoğunlukla hizmet alınan  firmaların yetkili servis olmadığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, servis  hizmeti alınan bazı firmaların, ürünü sebepsiz yere alıkoyma, orijinal olmayan  parça montajı, gerçekte olmayan bir arızayı gerekçe göstererek fahiş miktarda  para talebinde bulunma gibi mağduriyetlere sebep oldukları bildirildi.  

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis  gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar  hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapılmaktadır. Bu çerçevede  yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında  idari para cezası uygulanabilecektir. Tüketicilerin, ürünün kullanım, bakım ve  onarımına ilişkin bilgiler ile yedek parça malzemelerini temin edebilecekleri  yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve benzeri diğer iletişim bilgileri için  tanıtma ve kullanma kılavuzlarından faydalanmaları veya firmaların varsa kurumsal  internet sitelerini ziyaret etmeleri önem arz etmektedir."

AA

araç , yetkili servis
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