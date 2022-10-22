Arap sahipleri dikkat: Akaryakıtta art arda zamlar sonrası indirim!

Motorin ve benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ederken, vatandaşları sevindirecek bir haber geldi.

Akaryakıt fiyatları ile benzin ve mazot fiyatı bugün de en çok merak edilen konulardan biri oldu. Brent petrol ve dolar/TL kuru ile hareket eden benzin fiyatı ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftaları oldukça hareketli bir seyirde geçirmişti. Son olarak 15 Ekim'de 1 lira 1 kuruş zamlanan motorin litre fiyatı için indirim geldiği belirtildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, “Bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?” sorularını araştırmaya başladı. İşte, 22 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Ancak bu gece yarısı araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Sürücüler yeni güne motorine indirim haberi ile uyandı. Motorin litre fiyatı son indirimle birlikte 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,79 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,78 TL

Motorin: 26,52 TL