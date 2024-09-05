Arçelik o ülkedeki fabrikalarını kapatıyor

Arçelik A.Ş. Avrupa'da bulunan fabrikalarından hedeflenen verimi alamadığı için Polonya'da bulunan fabrikalarını kapatmaya karar verdi. KAP'a yapılan açıklamada ise 1800 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Polonya'nın Lodz kentinde bulunan çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar işletmesi ile plastik yan sanayi işletmesi ve Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesi kapatılacağı ve tesislerin üretim faaliyetlerine 2025'in ilk yarısına kadar son verileceği belirtildi.

Fabrikaların kapatılması sonucu 1800 kişinin de işten çıkartılacağı belirtilen açıklamada; işçilerin ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşüleceği ifade edildi.

Ayrıca şirket, bu tesislerin kapatılması nedeniyle herhangi bir ciro kaybının olmayacağı da aktarıldı.