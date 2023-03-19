ARKEL, Asansör Panosu ve Asansör Kontrol Kartları ile Sektörde Öncü Konumunu Koruyor

1998 yılında kurulan ve asansör kumanda kartı üretimiyle faaliyetlerine başlayan ARKEL, sektörün AR-GE ve mühendislik hizmetleri alanındaki öncü markalarından biri olarak, asansör panoları, asansör kontrol kartları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri, VVVF sürücü ve tümleşik asansör kontrol üniteleri imalatını gerçekleştirmektedir.

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak adına AR-GE, üretim, kalite, satış ve satış sonrası hizmetlere büyük önem veren ARKEL, sürekli kendini yenilemektedir.

ARKEL, 2003 yılında ilk ihracatını gerçekleştirerek, 2005 yılında Türkiye'nin ilk yerli asansör motor sürücüsünü tasarlayıp imal etmeye başlamıştır. 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ürünlerini pazarlayabilen şirket, bugün Ortadoğu, Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya gibi birçok destinasyona ihracat yapmaktadır.

2013 yılında piyasaya sürdüğü tümleşik asansör sürücüsü ile dünya çapında ilk 3 firma arasına giren ARKEL, Arcode tümleşik asansör kontrol ünitesi ile Red Dot ödüllerine layık görülmüş ve 2014'te Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK iş birliği ile düzenlenen teknoloji ödülleri yarışmasında birincilik kazanmıştır.

2016 yılında yerli özel sermaye fonu Mediterra Capital'e çoğunluk hissesini satan ARKEL, 2017 yılında yeni 11 bin m² kapalı alana sahip binasına geçerek 200'ü aşan çalışan sayısı ile müşteri istekleri doğrultusunda hız kesmeden faaliyetlerine devam etmektedir.

2018'de Hindistan Vadodara'da ofis açarak uluslararası bir firma olma yolunda ilerleyen ARKEL, aynı yıl senkron motor üretimini de ürün yelpazesine dahil etmiştir. Şirket, hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar payını arttırmayı, müşteri memnuniyetini birinci hedef seçerek sektörde ilerlemeyi, ihracatta büyümeyi ve inovasyona ağırlık vererek kullanıcı dostu ürün yelpazesini sürekli genişletmeyi hedeflemektedir.

ARKEL, asansör panosu ve asansör kontrol kartı alanında dünya çapında kabul gören standartları benimseyerek kaliteyi garanti ederken, sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyor.

Asansör sektöründe global bir oyuncu haline gelen ve sürekli yenilikçi ürünler geliştiren ARKEL, enerji verimliliği, güvenlik ve konforu ön planda tutarak kullanıcılar için üst düzey bir deneyim sunmaktadır. Şirket, gelecekte de başarılarını artırmaya ve asansör sektöründeki liderliğini sürdürmeye odaklanarak, dünya genelinde daha fazla insanın güvenli ve konforlu asansör deneyimine erişim sağlamasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için, lütfen ARKEL'in resmi web sitesini ziyaret edin: https://www.arkel.com.tr/