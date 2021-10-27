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Art arda gelen zamlardan sonra benzine indirim geliyor

Art arda gelen zamlardan sonra benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti. 

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine pazartesi 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti. 16 Ekim’de de 37 kuruş zamlanan benzinde daha önceki zamların bir kısmı eşel mobil sisteminden karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımıyordu. Ancak üst üste yapılan zamlar sistem limitini doldurduğu için artık doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve 9,80’leri aşan dolar kurunun bu seviyelerde kalması durumunda yeni akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu söylemişti.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

 

Etiketler benzin indirim
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