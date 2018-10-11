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  3. 11 Ekim 2018 12:50

Artık ''Turkey'' yerine ''Turkish'' kullanılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımında ''Turkey'' yerine ''Turkish'' ifadesinin kullanılacağını açıkladı.

Artık ''Turkey'' yerine ''Turkish'' kullanılacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

Türkiye'nin tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım politikasında ciddi değişikliklere gidileceğini vurguladı.

Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve yeni iletişim araçlarının ön plana çıkacağını belirtti.

Yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım programının hazırlanacağını da ifade etti.

Ersoy bundan sonra 'Turkey' yerine 'Turkish' in ön plana çıkacağına dikkat çekti.

türkiye , tanıtım
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