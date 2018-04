Artık ücret alınmayacak... 28 Nisan'da başlıyor !

28 Nisan'da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden artık ücret alınmayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 28 Nisan'da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin yürürlüğe gireceğini belirterek, düzenlemeyle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını bildirdi.



TÜKETİCİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK



Arslan, AA muhabirine, elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında tüketici hak ve menfaatlerine öncelik verildiğini, gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Bu kapsamda hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği"nin 28 Nisan'da yürürlüğe gireceğini ifade eden Arslan, yeni yönetmelikle güncel tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek pek çok hususun düzenlendiğini dile getirdi.



MAĞDURİYETE SON!



Yapılan düzenlemelerle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını vurgulayan Arslan, "Hizmetin devamlı olması, zaruri kesintilerde dahi tüketicinin mağdur edilmemesi, bilgilendirilmesi, model ve yöntemler geliştirilerek tüketicinin satın aldığı hizmet hakkında her türlü bilgiye anında ulaşması ve bu yolla kötü sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi garanti altına alınmıştır." diye konuştu.



Bakan Arslan, işletmecinin abonelik nakli, iptali, bunun yeniden açılması gibi süreçlerde hakkaniyet esasıyla hareket etmesi, tüketicinin aldığı hizmetin karşılığı haricinde bedeller ödemek zorunda kalmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlattı.



Devlet olarak görevlerinin, işletmecinin sunduğu hizmeti en sağlıklı şekilde vermesinin ve vatandaşın bu hizmeti en hakkaniyetli biçimde satın almasının temini olduğuna işaret eden Arslan, bu esasla yapılan düzenlemelerle hem karşılıklı hukukun korunduğunu hem de hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanarak ülkenin refah düzeyine katkı verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.



"GÖÇMEN NÜFUSA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ SAĞLANACAK"



Türkiye'de geçici süreyle bulunan göçmen nüfusun da bu düzenleme kapsamında elektronik haberleşme hizmeti alabileceğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:



"Bilgilendirme, sorgulama, iade gibi süreçlerin mutlak bir disiplin ve iş ahlakıyla işleyişi temin edilerek tüketicinin mağdur olmaması için gerekli her çalışma özenle ve titizlikle hazırlanmıştır. Hem işletmecinin işlerini daha kontrollü ve kaliteli yapması hem de asıl muhatabımız olan vatandaşımızın hizmet ve bilgiye daha kolay, daha güvenli şekilde ulaşmasının sağlanması hedeflenmiştir."



İLK AÇMA-KAPAMADA ARTIK ÜCRET ALINMAYACAK



Arslan, düzenlemeyle elektronik ortamda abonelik tesis edilmesinin, abone onayıyla tesis edilen işlemlerde ispat yükümlülüğünün işletmecide olduğunu belirterek, bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmayacağını söyledi.



Taahhütnameler kapsamında tüketicilerin korunacağını vurgulayan Arslan, tüketicilerin bilgi ve onayları alınmadan abonelik yapılmaması dahil pek çok alanda tüketicinin korunduğunu dile getirdi.



Arslan, bakanlık olarak çok önem verdikleri engelli vatandaşların, gerek tüketici yönetmeliği gerekse diğer ikincil mevzuatlarla bu sektörde de korunduğunun altını çizdi.



Elektronik haberleşme sektöründe uluslararası düzenlemelerle tüketicilere verilen haklardan daha fazlasının Türkiye'deki vatandaşlara tanındığına işaret eden Arslan, yeni yönetmeliğin tüketicilere yarar sağlayacağına inandığını kaydetti.