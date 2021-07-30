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Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen bölgelerinde prim ödemeleri uzatıldı

Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen bölgelerinde prim ödemeleri uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen ilçelerinde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen ilçelerinde temmuz sonuna kadar SGK'ye iletilmesi gereken belgelerin verilme süresinin 26 Ağustos 2021'e kadar uzatıldığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde, ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını kaydeden Bilgin, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. 

Etiketler sel artvin rize sgk
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