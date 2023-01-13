Aselsan'dan 74,6 milyon dolarlık satış anlaşması
Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, uluslararası bir müşteri ile 74 milyon 557 bin dolar tutarında satış anlaşması imzalandığı bildirildi.
Aselsan Elektronik ve Sanayi Ticaret A.Ş., uluslararası bir şirketle satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Aselsan'ın uluslararası bir müşterisi ile savunma sistemlerini kapsayan satış sözleşmesi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, toplam bedeli 74 milyon 557 bin dolar tutarında olduğu ifade edildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol