ASELSAN'dan Elektronik Harp Sistemleri için dev imza
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme ASELSAN'ın sosyal medya hesabından duyuruldu:
"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil Elektronik Harp Sistemlerinin tedarikine yönelik 54 Milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalandı.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecek."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol