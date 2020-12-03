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  3. 03 Aralık 2020 19:42

Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantının saati belli oldu

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın yapılacak toplantısının saati belli oldu.

Asgari ücret düzenlemesi için ilk toplantının saati belli oldu
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2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.

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