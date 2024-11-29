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Asgari ücret, memur ve emeklilerin zammı tartışılırken, açlık sınırı belli oldu

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zammı tartışılırken, açlık sınırı belli oldu
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Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre; açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 541 lira artarak 22 bin 565 TL oldu. Yoksulluk sınırı da bin 426 liralık artışla 69 bin 681 TL'ye yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da "yoksunluk hissi çekmeden" karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2024 sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 541 lira artarak 22 bin 565 lira oldu. Yoksulluk sınırı da kasım ayında bin 426 liralık artışla 69 bin 681 liraya yükseldi.

Kasımda 22 bin 565 liraya yükselen açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin 563 lira üzerine çıktı.

Asgari ücret 69 bin 681 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 24’ünü karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 55’ini karşılayabiliyor.

 

Etiketler açlık sınırı yoksulluk sınırı açlık ve yoksulluk sınırı
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