Asgari ücret pazarlığında ikinci tur başladı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Bakan Işıkhan kritik toplantı öncesi ''rakam konuşmak için erken'' mesajını verirken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, ''Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil'' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun 12 Aralık'taki ilk toplantısına işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Komisyonda sözüm dinlenmiyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bugün katıldığı programda Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, 19 senedir asgari ücret tespit sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının bugün gerçekleştirileceğini hatırlatan Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Atalay ile görüştü: TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok

Asgari ücret toplantısına dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, ''2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok'' dedi.

"Rakam için çok erken"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücret toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan patronlara: Kefenin cebi yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ATO Congresium'daki TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''TİSK elini taşın altına koymalı'' diyen Erdoğan, '' Hep söylerim kefenin cebi yok. İster siyasetçi ister işveren olalım eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur bahtiyarlık kaynağı budur.'' diyerek topu işverenlere atmıştı.

Türk-İş'in asgari ücret talebi: 39 bin 525 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının katılmama kararı alan Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sunmuştu. Sözcü'nün haberine göre; TÜRK-İŞ’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Kasım 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 289 TL, yoksulluk sınırı ise 94 bin 393 TL oldu. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 5 bin 185 TL'ye yükseldi.

Asgari ücrette muhtemel zam senaryoları

Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25’lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30’luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.