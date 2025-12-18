Asgari ücret pazarlığında ikinci tur sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı.

Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor.

Süreç çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.



Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıya, işçi tarafından TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren kesimini TİSK temsil etti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmelerinin ardından, işçi kesiminin taleplerini alarak komisyona sundu.

"TÜRK-İŞ masasını kurduk"

Bakanlık girişinde açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Sendikalarımızla, işçi sendikalarımızla istişare süreçlerimizi sürdürüyoruz. Biraz önce TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı ziyaret ettim. Orada Sayın Başkan taleplerini, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade ettiler. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Burada önemli olan konu, benim bu istişare sürecini yönetmemdeki amaçtır. İşçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak TÜRK-İŞ'e giderek ‘TÜRK-İŞ Masası'nı kurduk, HAK-İŞ'e giderek ‘HAK-İŞ Masası'nı kurduk" dedi.

"Enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz"

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldıklarını belirterek, "İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri komisyonda ben Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026’da geçerli olacak ücreti hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, hem de işçilerimizin refahını ve satın alma gücünü koruyacak ve iyileştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre var. Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, sosyal politika ihtiyaçları, hepsini biz bu komisyonda ele alıp değerlendireceğiz. Bu süreç içerisinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılına hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şey sosyal diygalog ortamında gelişiyor"

Asgari ücrette henüz konuşulan bir rakam olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, "Hiçbir rakam yok. Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu. Görüşmemdeki amaç da zaten o. TÜRK-İŞ’in dile getirmiş olduğu bu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. En son görüşmede sayın başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp şimdi komisyondaki komisyon üyeleriyle paylaşacağım. Bu yüzden her şey sosyal diyalog ortamında, atmosferinde gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi" dedi.

Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e ziyaret

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile konfederasyon genel merkezinde bir araya geldi. Işıkhan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için süreci başlattıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "Daha önce bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini devam ettireceğimizi söylemiştik. Bugün de saygıdeğer TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Bey'i ziyaret ettik. Geçen hafta komisyona iletmiş oldukları, komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da HAK-İŞ Başkanını ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağım ve komisyona ileteceğim. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyonda bunları savunacak. Dediğim gibi her zaman işçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Atalay: "Aynı noktadayız"

TÜK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız. Komisyon öyle olmuş, böyle olmuş; ona bakmadık hiçbir zaman. Veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada, asgari ücretin kayıpları ortada, emeklinin durumu ortada, işsizin durumu ortada. Bugün burada hepsini kendisine bir daha anlattım. Bir talep malep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimizi biz geçen hafta sunduk" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ'i ziyaret etti

Bakan Işıkhan, daha sonra HAK-İŞ Genel Merkezi'ne geçerek HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Buradaki görüşmenin ardından da açıklama yapan Işıkhan, "Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri, komisyona ileteceğim. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim; masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gidip görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. Aldığımız bu görüşleri de komisyona, Genel Müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İşverenlere çağrı yapmam gerekiyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da verimli bir görüşme yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla ilgili yapılacak düzenlemelerin, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi süreciyle örtüştüğü için belki komisyonun yapısıyla ilgili düzenlemeler gecikebilir. Buradan da işverenlere bir çağrı yapmam gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerini kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. İşçi kesiminin yer almadığı komisyonda çoğunluk kararı alınacak. Çoğunluk kararında işveren kesiminin kararı önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde TİSK'in kongresinde işverenlere çağrı yaptı, 'Elinizi taşın altına koyun' diye. İşveren kesiminin, işçi kesiminin bulunmadığı komisyonda, oradaki pozisyonunu kullanarak asgari ücreti olması gerekenin daha altında belirlenme girişimlerinden vazgeçmelerini böyle bir girişim içinde olmamalarını istiyoruz. Hükümetimiz her zaman işverenleri teşvik ediyor. Şu anda her bir işçi için bin TL'lik bir asgari ücret desteği var. Bunun artırılması elbette düşünülecek ama buradan TİSK'in sayın başkanını ve ekibini, böyle bir fırsata dönüştürme çabalarının yerine asgari ücretlinin ülkemizde yaşadığı zorluğu, asgari ücret rakamlarının enflasyon karşısında eridiğini, bunun da dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almalarının çağrısını yapıyoruz. Komisyonun yapısı değişseydi işçi kesiminin de burada yer alacağının ilanını yapmak istiyorum. Ama anladığımız kadarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla ilgili düzenlemeler ocak ayından sonraya kalmış durumda. TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi konusundaki ısrarını destekliyoruz. Hükümetin işverenlerle yapacağı pazarlıklarda da işverenin sağduyulu davranmasını istiyoruz."

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Komisyonda sözüm dinlenmiyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bugün katıldığı programda Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, 19 senedir asgari ücret tespit sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu sabote etmek değil"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının bugün gerçekleştirileceğini hatırlatan Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" diye konuştu.

"Rakam için çok erken"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücret toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Rakam için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz, sonra da kamuoyuyla paylaşacağız'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan patronlara: Kefenin cebi yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ATO Congresium'daki TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''TİSK elini taşın altına koymalı'' diyen Erdoğan, '' Hep söylerim kefenin cebi yok. İster siyasetçi ister işveren olalım eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur bahtiyarlık kaynağı budur.'' diyerek topu işverenlere atmıştı.

Türk-İş'in asgari ücret talebi: 39 bin 525 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının katılmama kararı alan Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sunmuştu. Sözcü'nün haberine göre; TÜRK-İŞ’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Kasım 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 289 TL, yoksulluk sınırı ise 94 bin 393 TL oldu. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 5 bin 185 TL'ye yükseldi.

Asgari ücrette muhtemel zam senaryoları

Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25’lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30’luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.