Asgari ücret senaryolarına bir yenisi daha eklendi: Çift zam gelebilir

2023 yılına günler kala herkesin gözü kulağı yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret için tahminler ve senaryolar çizilmeye devam ediyor.

7 milyon çalışan gözünü asgari ücret 2023 zammı ile ilgili gelişmelere çevirdi Asgari Ücret Komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Toplam dört toplantı sonrası 2023 Asgari Ücret belli olacak. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam oranı merak konusu oldu. Asgari ücrete geçen yıl olduğu gibi bu yılda çift zam yapılması bekleniyor. İşte 2023 yılında yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem ücretin belirlenmesindeki kriterleri aktardı. İşte asgari ücretle ilgili haberin detayı...

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ONLAR DA ARTACAK

Asgari ücretlinin kıdem ve ihbarları artacak. Annelerin iş görmezlik ödeneği artacak. İŞKUR yarı zamanlı ödeme artacak. SSK primleri artacak. Borçlanma miktarları yükselecek. Rapor paraları artacak. Çift asgari ücret gelebilir.

BAKAN BİLGİN: 'YENİ MODEL GELECEK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Enflasyonun karşısında ücretin erimeyeceğini ve yeni bir modelin geleceğini duyurmuştu.

'ÇİFT ASGARİ ÜCRET GELEBİLİR'

Bakan'nın bu sözleri karşında Faruk Erdem aynı 2022'deki gibi 'çift zam gelebilir' dedi. Ocak ve Temmuzda yeni bir asgari ücretin gelebileceğinin altını çizdi.

2023 ASGARİ ÜCRETTE 2 KRİTER ÖNEMLİ

Asgari ücretin artışıyla ilgili matematiğin belli olduğunu söyleyerek enflasyonun üzerinde refah payı ile artırıldığını belirtti. Burada 2 şeye bakılmasını söyleyerek , Asgari Ücret Tespit Komisyonun yıllık enflasyona göre mi bakacağını yoksa Temmuzda bir zam yaptık o yüzde 6 aylık enflasyona göre mi bakacağının önemli olduğunu bildirdi.

Öte yandan, yıllık enflasyona bakılırsa yüzde 70-80'ni görebileceğini, 6 aylık enflasyona göre ise yüzde 30-40'ları görebileceğini ön gördü. Ortalama rakamın ise 7 bin 700 ve 9 bin arasında değişeceğini belirtti.