Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu

2026 yılı asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantısını cuma günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayan Türk-İş'in komisyona gönderdiği mektuptaki asgari ücret talebi ortaya çıktı.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü 2026’da uygulanacak asgari ücrete çevrildi.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken, toplantıda taraflar arasında rakam konuşulmadığı öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bu yıl komisyona katılmama kararı alan Türk-İş'in toplantıya bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Komisyona mektup gönderen Türk-İş’in yeni asgari ücret beklentisinin 39 bin 525 lira olduğu belirtildi.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının 18 Aralık’ta düzenleneceği açıklandı.

Bu yıl da asgari ücretin 4. toplantı sonrasında, en geç 26 Aralık tarihine kadar belli olması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan senaryolara göre zam oranlarına bağlı olası asgari ücret tablosu ise şöyle şekilleniyor:

Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 35 zam: 29 bin 800 TL

Yüzde 40 zam: 30 bin 950 TL

Masadaki rakamlar değişkenliğini korurken, nihai kararın ekonomi yönetiminin enflasyon ve maliyet dengesi üzerinden vereceği mesajlarla netleşmesi bekleniyor.

Sözcü