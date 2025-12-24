  1. Anasayfa
Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı

Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı
Güncelleme:

Garanti BBVA, yaklaşık 20 bin çalışanını kapsayan maaş zammını 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 25 olarak belirlediğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranını ve 2026 yılında geçerli olacak zanku yeni asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücrette üçüncü toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olacağını duyurdu. 

Ancak Bakan Işıkhan'ın daha önce yaptığı "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasına rağmen asgari ücret zammının TÜİK enflasyonunun altında kaldığı görüldü.

Türkiye asgari ücrete gelen asgari zammı tartışırken 

Garanti BBVA üst yönetimi, 2026 yılının ilk altı ayı için çalışanların maaşına ortalama %25 zam yapılacağını duyurdu.

2025 yılının başında maaşlara yüzde 22,5 oranında zam yapan Garanti BBVA, temmuz ayında ara zam kararı alarak çalışanlarının maaşlarını yüzde 12,5 ila yüzde 15 oranında iyileştirmişti.

