Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı

2026 yılında 28 bin 75 TL olarak belirlenen net asgari ücreti doğru tahmin eden AK Parti eski milletvekili Ali Turan bu sefer de 2026 yılında emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili tahminini açıkladı.

Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranı yüzde 27 olarak açıklanmış ve 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

Asgari ücretlinin ardından başta Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler olmak üzere tüm emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır tüm emeklilerin ve muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrıları iktidar tarafından karşılık bulmazken uzman isimler en düşük emekli maaşının 2026 yılında 19 bin TL'ye yükselmesini tahmin ediyor.

Milyonlarca emekli 2026 yılında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ederken 2026 yılı asgari ücret zammını doğru bilen isimlerden olan AK Parti eski milletvekili Ali Turan canlı yayında 2026 yılında emekli maaşlarıyla ilgili zam beklentisini açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Turan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti hükümetine "sadece bir AK Parti'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir çağrıda bulunuyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne bütçe ayrılmışsa o bütçeyi yukarıdan aşağı düşürerek şey yapsın, bu zam oranları tespit edilsin. Nasıl? En yüksek maaş alan işte kamuoyunda milletvekilleri yani bizlerin emekli maaşları söz konusu. En az zam bize yapılmak şartıyla hatta gerekirse bize hiç yapılmasın, yani en yüksek maaş alana hiç yapılmasın, en yüksek maaşa yapılacak zam da en düşük maaş alana yapılsın. Bu arada da bu şey kapansın."

Turan ayıca emekli maaş zam oranı için "en az yüzde 30'un üstü olması lazım" diyerek, "En az 30 olması lazım ama benim söylediğim eğer uygulamaya girerse en yüksek alana daha az, en düşük alana daha fazla verilirse yukarıdan aşağı o zaman bu 40 oranlarında olabilir" ifadelerini kullandı.

Turan'ın bu ifadeleri sonrasında gazeteci Atakan Sönmez "En düşük emekli maaşının ben 20 bin lirayı bulmayacağını şey yapıyorum" yorumunu yaptı.

Turan ise Sönmez'in bu ifadelerine "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu 20'nin altında vermeyeceğini düşünüyorum. O bile yetmez. 30 bile az ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 20'nin altında vereceğini düşünmüyorum" diyerek yanıt verid.