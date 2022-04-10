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  3. Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması

Asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili kobuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Partili Dağ, "İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." diye konuştu.

"ENFLASYONA KİMSEYİ EZDİRMEDİK"
Konuşmasında ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk." dedi.

 'ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM'
"Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor." diyen Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON DÜZ BİR ÇİZGİYE ULAŞACAK
Enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak." şeklinde konuştu.

Etiketler ak parti asgari ücret zam
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