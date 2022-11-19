Asgari ücrete memur ve emekli zammı tarifesi: Yllık değil 6 aylık...

Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başlarken, asgari ücrete mamur tarifesi gündeme geldi.

Milyonlarca vatandaş Aralık ayında gerçekleşecek yeniliklere kilitlenmiş durumda. Bir yanda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme önümüzdeki ay Meclis gündemine gelirken, bir taraftan da sözleşmeliler için kadro çalışması tamamlanacak. Aralık ayının en önemli konularından birisi de asgari ücret olacak. Aralık ayının ilk haftasında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları üç kere yapılacak ve 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ya da ücretleri belirleyecek.

ENFLASYON KISTAS OLARAK KABUL EDİLECEK

Asgari ücret artışlarının son 10-15 yıllık sürecine bakıldığında tüm artışların enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu. Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 TL’den 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem’in Yeni Asır’daki yazısında ifade edilen artışın, yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM

Ancak asgari ücrete 2023 yılında da bu yıl olduğu gibi iki artış yapılması da ihtimaller dahilinde. Ücretlerin enflasyon karşısında erimesini önlemek için yılın ortasında emekli ve memurlara yapıldığı gibi bir ikinci zam da gerçekleştirilebilir. Bu durumda artış oranları yıllık değil 6 aylık belirlenebilir.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK

Öte yandan şirketlere gerek vergi gerekse prim teşvikleri devam ediyor. Bu arada asgari ücretten 2022 yılında kaldırılan gelir vergisi ve damga vergisinin 2023 yılında da alınmaması bekleniyor. Uygulama ile hem asgari ücretlilerden hem de diğer maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Bu uygulama bu yıl da devam ettirilecek.

SOSYAL DESTEKLER, BORÇLANMA… HEPSİ DEĞİŞİYOR

Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil birçok ödeme ve borçlanmayı da etkiliyor. Böylece sadece çalışanlara değil işsizinden ev hanımına, çiftçisinden esnafına kadar herkesi ilgilendiriyor. Dolayısıyla asgari ücretteki değişiklik 81 milyon vatandaşı etkileyen bir özellik taşıyor.

İşsizlik maaşının en alt ve üst rakamları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşçilerin SSK primlerinin belirleyicisi de brüt asgari ücret. Bağ-Kur’lular brüt asgari ücret ve onun 7,5 katı kadar bir rakam üzerinden primlerini ödüyor. Yine doğum askerlik gibi borçlanmaların da belirleyicisi brüt asgari ücret oluyor. Sosyal ödemelerin hak sahipliğinde geçerli olan gelir seviyesinin belirlenmesi de brüt asgari ücrete göre yapılıyor. GSS primleri ve burada muhtaçlık seviyeleri de asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.