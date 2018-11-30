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  3. 30 Kasım 2018 12:38

''Asgari ücretin 3 bin liranın altına düşmemesi gerekir''

CHP'den ihraç edilen bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, asgari ücretin en az 3 bin TL olması gerektiğini söyledi.

''Asgari ücretin 3 bin liranın altına düşmemesi gerekir''
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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, devletin asgari ücretten vergi almayı sonlandırması, işverenin maliyetini sıfırlaması gerektiğini belirterek "Asgari ücretin 3 bin liranın altına düşmemesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını yapacağını hatırlattı.

Ekonomik krizden en fazla asgari ücretlilerin etkilendiğini dile getiren Yılmaz, komisyonda görev alacak yetkililere seslenerek "Elinizi vicdanınıza koyun. Asgari ücretin günün gerçekleri kapsamında yeniden tespit edilmesi zorunluluk haline dönüşmüştür." diye konuştu.

Asgari ücretin net bin 603 lira, brüt 2 bin 29 lira olduğunu, devletin asgari ücretten 426 lira vergi kestiğini söyleyen Yılmaz, devletin asgari ücretten vergi almayı sonlandırması, işverenin de maliyetini sıfırlaması gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Asgari ücretin 3 bin liranın altına düşmemesi gerekir. Asgari ücretli fazla para alırsa harcar, ekonomiyi canlandırırsınız. Bu, herkes için çıkış yolu olabilir." dedi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Yılmaz, "İsimler, ittifaklar konuşuluyor. Siz hiç Ankara, İstanbul, İzmir için bir proje konuşulduğunu duydunuz mu?" diye sordu.

Siyasetin aynılaştığını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"O zaman bu seçim niçin yapılıyor? Biz bu seçimi bir kişiye ve birilerine makam tevdi etmek için mi yapıyoruz? Hiçbir proje duymuyoruz, yazık. Hadi diyelim bunu iktidar yapıyor, peki muhalefet neden yapmıyor? Siyaset aynılaşmıştır, kayıkçı kavgasıdır. Gerçek proje üretimi artık bitmiştir."

AA

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