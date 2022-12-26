Asgari ücretli 2023'te öğün başına sadece 6,8 TL ayırabilecek

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezinin (BİSAM) hazırladığı raporda çok çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

BİSAM’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketim Harcamaları Araştırması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret İstatistikleri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretli eline geçen ücretle kendisi ve ailesi için gıdaya günlük sadece 82 lira, öğün başına 27 lira ayırabiliyor.

Buna göre asgari ücretlinin her bir öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 6,8 lira.

DIŞARIDAN GIDA HARACAMASINA GÜNLÜK 10 LİRA

Söz konusu ailenin dışarıdan yemek hizmetlerine ayırabildiği tutar ise aylık 323 lira olacak. Buna göre aile fertlerinin dışarıda yapılmak zorunda olunan gıda harcamalar için ayrılabileceği tutar ise toplam günlük 10 lira olacak.

29 METREKARELİK EV KİRALAYABİLİR

endeksa.com veri tabanı sonuçlarına göre kasım 2022 tarihi itibari ile Türkiye genelinde ortalama kiralık evlerin metrekare fiyatı 58,6 lira. Asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabileceği tutar ise sadece 1700 lira. Buna göre asgari ücretli kiraya çıkmak istediğinde ortalamada kasım fiyatları ile ancak 29 metrekarelik bir daire tutabilir.

Asgari ücretli İstanbul’da ise ancak 17 metrekarelik bir daireyi kiralayabilir.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ULAŞIMA AYIRDIĞI PAY 761 LİRA

Bunun alternatifi ise sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak. Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkanı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. İstanbul’da bir aylık abonman ücreti 602 lira.

Asgari ücretlinin ailesi ve kendisi için ulaştırmaya ayırabildiği pay ise 761 lira. Yeni yılda ulaşıma gelecek herhangi bir artış, değil aile fertlerinin ulaşım masraflarını karşılamayı, asgari ücretlinin işe gidiş gelişini bile etkileyecek.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ÇOCUĞU İÇİN AYIRDIĞI TUTAR 37 LİRA

Asgari ücretlinin çocuğunun eğitimi için ayırabileceği tutar ise her bir çocuk için 37, iki çocuğu için 74 lira.

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