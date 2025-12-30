Asgari ücretli için kara tablo: Yılın son açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

TÜRK-İŞ, Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. 2026 yılı için 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret, açlık sınırının altında kladı.

TÜRK-İŞ’in Aralık 2025 verilerine göre, 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafını bile karşılamaya yetmiyor. Araştırma sonuçları, çalışanların yeni yıla ciddi bir alım gücü kaybıyla girdiğini gözler önüne serdi.

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan Aralık 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye yükseldi.

Gıda, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 TL oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 39 bin 123 TL olarak hesaplandı.

Yeni asgari ücret açlık sınırının altında

2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL tutarındaki asgari ücret, 30 bin 143 TL olan açlık sınırının 2 bin 68 TL altında kaldı. Bu durum, milyonlarca işçinin yılın ilk ayından itibaren sağlıklı ve dengeli beslenme hakkından mahrum kalacağını gösteriyor.

Gıda enflasyonu

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “gıda enflasyonu” verilerindeki değişim ise Aralık 2025’te şöyle oldu:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 43 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 olarak gerçekleşti.

