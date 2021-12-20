Asgari ücretlinin elinden alınan AGİ geri mi dönüyor ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yla bir araya gelecek.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan ve merakla beklenen yılın son kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz bir görüşme daha olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bir araya gelecek.

Zirvenin asgari ücrete gelen zammın ardından asgari ücretlilere artık verilmeyecek Asgari Geçim İndirimi konusunda olacağı açıklandı.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapılarak, asgari ücretli çalışanların AGİ hakkının yeniden çalışanlara geri verilmesine yönelik bir kararın çıkması bekleniyor.