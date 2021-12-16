Asgari ücrette AGİ kalktı iddiası

Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrette gelir vergisinin kalktığı için AGİ'nin de artık ortadan kalktığını iddia etti.

Türkiye'de 2022 yılında geçerli olacak net asgari ücret 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını açıkladı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALKTI İDDİASI

Ancak asgari ücretin açıklanmasının ardından sürpriz iddia ortaya atıldı. Asgari ücrette Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) kaldırıldığı iddia edildi.

NTV yorumcusu Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.

Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

VERGİDE 5004 LİRA AYRINTISI

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.

Örneğin 10 bin liralık aylık brüt geliri olan bir çalışanın maaşının 5004 TL'lik kısmı vergiden muaf olacak. Kalan tutar olan 4 bin 996 TL'lik kısmı vergiye tabi olacak.

"AGİ UYGULAMASI KALKTI"

Asgari ücretteki vergilerin kalkmasının ardından AGİ'nin kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını söyledi. Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

Kavlak sözlerinin devamında, "Tüm çalışanların yıllık brüt asgari ücretin 12 katına kadarki gelirinin vergiden muafiyeti önemli bir kazanım oldu" dedi.

YENİ DÜZENLEME GEREKİYOR

Vergi muafiyeti sağlayacak söz konusu değişiklikler için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Asgari geçim indirimi (AGİ) gelir vergisinden düşülen tutarı ifade ediyor. Yapılacak düzenleme ile tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden gelir vergisi tamamen kaldırılıyor.

DÜZENLEME GELECEK HAFTA MECLİS'E GELİYOR

Yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Asgari ücretteki vergileri kaldırmak için gerekli düzenlemeyi gelecek hafta hayata geçirebiliriz." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı: "Şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir."