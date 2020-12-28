Asgari ücrette karar günü geldi, çattı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantıyı yaparak 2021 yılı asgari ücret zammını belirleyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonucunda TÜİK önerisini sunarak, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi. 2021 asgari ücret kararı bugün belli olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken, asgari ücrette ne kadar değişiklik yapılacağına dair ortaya atılan senaryolar şu şekilde;

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahminini yüzde 8 olarak öngören OVP, asgari ücret 2021 tahmini için, yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur yorumu yaptı.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacak.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından önce açıklamalarda bulunan muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi.

İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin net 3 bin lira olması gerektiğini belirtti.

HDP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

HDP İstanbul İl Eş başkanı Elif Bulut, “İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4 bin TL olmalı diyoruz" dedi.

BBP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

SAADET PARTİSİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar." dedi.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, "Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

TÜRK- İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, 'İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' dedi.

Atalay, 4 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

HALK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları kaydetti:

" Asgari ücret belirlenirken mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur." dedi.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00

SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70