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Asgari ücrette zam pazarlığı: Türk-İş Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüşecek

Asgari ücrette zam pazarlığı: Türk-İş Başkanı Atalay, Erdoğan'la görüşecek
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesi için süreç devam ederken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

Etiketler asgari ücret zam pazarlık
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